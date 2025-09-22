Elemento de la Guardia Nacional muere durante trágico accidente carretero en Coahuila

Saltillo, Coahuila.- Durante el fin de semana, un elemento de la Guardia Nacional (GN) perdió la vida y otros dos más resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad, en accidente automovilístico que se registró sobre la carretera Saltillo–Monclova, a la altura del kilómetro 15+200, en las inmediaciones del municipio de Ramos Arizpe. Los primeros informes indican que las víctimas viajaban a bordo de una unidad oficial cuando sufrieron una volcadura en el punto referido.

De acuerdo con datos recabados por Telediario Coahuila, la patrulla 30981 se movilizaba de poniente a oriente y uno de los neumáticos se reventó, lo cual provocó que el conductor perdiera el control. Posteriormente, el vehículo, que llevaba a tres efectivos en la caja, salió del tramo carretero y se volcó en un terreno irregular. El hoy occiso fue identificado como Carlos Daniel Castañeda, de 21 años, quien salió proyectado y presentó múltiples contusiones, entre ellas un fuerte golpe en el rostro.

Por su parte, los soldados lesionados fueron reconocidos como Brayan Alexander Méndez y Brandon Ernesto Domínguez, de 24 y 21 años de edad, respectivamente. Integrantes del Cuerpo de Bomberos se movilizaron hacia la ubicación y trasladaron a los elementos afectados hacia un hospital ubicado en el municipio de Saltillo, Coahuila, en donde se reportó que una de las víctimas presentaba heridas de gravedad.

Finalmente, personal de la Agencia de Investigación Criminal, así como de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se presentaron en el lugar de los hechos para cumplir con las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos en el área, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo hacia el Servicio Médico Forense (Semefo), en donde quedará bajo resguardo y posteriormente será entregado a su familia.

Muere policía en accidente carretero

En otro caso similar registrado en el estado de Coahuila, un elemento de la Policía de Acción y Reacción (PAR), identificado como Efraín Jiménez Olarte, murió en un accidente automovilístico ocurrido sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 159. Autoridades informaron que el vehículo en el que transitaba el oficial sufrió la ponchadura de una llanta y esto provocó que se volcara, dejando al policía sin vida en el sitio.

