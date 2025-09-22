Encuentran a hombre sin vida al norte de Hermosillo; reportan que murió electrocutado

Hermosillo, Sonora.- Durante este lunes 22 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte de una persona en el poblado Miguel Alemán, ubicado al norte de Hermosillo. Los primeros informes indican que se trata de un hombre, cuya identidad y rasgos particulares se desconocen por el momento, y la causa del deceso se debería a una descarga eléctrica. El hecho movilizó a elementos policíacos y personal de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con Jorge García Orduño, responsable en turno en el Departamento de Bomberos de Hermosillo, la víctima fue localizada sin vida en un área de renta de cuartos, popularmente conocida como 'El Caserío', que se ubica sobre la calle 18 de Marzo, en el sector anteriormente mencionado. Según el reporte oficial, el hallazgo ocurrió aproximadamente a las 21:24 horas del domingo 21 de septiembre, aunque se informó hasta este lunes.

Según lo que observó el oficial de servicio, en una de las manos de la víctima estaba manipulando una resistencia eléctrica para calentar comida", declaró el socorrista a medios locales.

Asimismo se indicó que en este lugar de renta se encontraron algunas irregularidades eléctricas, que van desde la ausencia de interruptores termomagnéticos hasta la presencia de cables sueltos sobre las paredes de la habitación. Se precisó que la víctima mortal era una persona de sexo masculino, de alrededor de 39 años de edad. Finalmente, García Orduño insistió en la importancia de realizar una revisión del sistema eléctrico de esta zona de cuartos de renta.

Muere mientras reparaba un aparato de refrigeración

Hace alrededor de un mes, un caso similar ocurrió en la colonia Miguel Hidalgo, al norte de Hermosillo, una persona de 46 años murió electrocutada en el momento que intentaba reparar un aparato de refrigeración. Trascendió que el incidente ocurrió a las 11:30 horas del lunes 25 de agosto, al interior de una vivienda que se localiza en calle Granados, entre Américo Vespucio y Eligio Ancona. Elementos del Departamento de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui