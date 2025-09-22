FATAL accidente en la carretera Ciudad Obregón-Navojoa deja un muerto y varios heridos

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en la carretera Internacional, tramo Obregón–Navojoa, luego de que se reportara un aparatoso accidente a la altura del sector conocido como El Enequén, en las inmediaciones del Cerrito de la Virgen. Este siniestro dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 21 de septiembre, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, cuando un motociclista que se encontraba detenido a un costado de la rúa, junto a un automóvil compacto tipo March de color blanco, aparentemente realizaba el cambio de una llanta. En ese momento, un tractocamión que circulaba a alta velocidad impactó directamente la zona, sin que el conductor pudiera evitar el choque.

El accidente movilizó a las autoridades. Foto: Facebook

El motociclista perdió la vida de manera instantánea debido a la fuerza del golpe, mientras que las personas que lo acompañaban resultaron lesionadas. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) se trasladaron de inmediato al lugar, brindando los primeros auxilios y efectuando el traslado de los heridos a distintos hospitales de Ciudad Obregón, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron a la zona para resguardar el área y controlar el tránsito vehicular, ya que la vialidad tuvo que ser parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores de rescate. Asimismo, personal de la Guardia Nacional, división Caminos, colaboró en el operativo para redireccionar la circulación.

Más tarde, la escena del siniestro fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía Genera del Justicia del Estado de Sonora (FGJES); más tarde, peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento del cadáver y trasladaron los restos a sus instalaciones para los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre la condición exacta de los lesionados. Sin embargo, confirmaron que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui