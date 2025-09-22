FGR investiga desaparición de artistas colombianos en CDMX, no en Sonora: Aclara Sheinbaum

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 22 de septiembre, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló desaparición de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown. Señaló que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la jefa del Ejecutivo Federal mexicano, en las pesquisas (ya de carácter federal) también participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX). Asimismo, Sheinbaum Pardo señaló que existe una denuncia presentada en la Fiscalía capitalina y aclaró que no se trata de un hecho ocurrido en Sonora, como inicialmente lo sugirió el presidente colombiano Gustavo Petro.

La presidenta de México señaló que la FGR ya atrajo el caso. Foto: Facebook

Cabe recordar que, en la previa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) desmintió que los artistas hubieran estado en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño, y confirmaron que no existe ningún registro de ellos en su jurisdicción.

En su intervención desde Palacio Nacional, la presidenta destacó que la Cancillería mexicana mantiene comunicación con su contraparte colombiana y que las gestiones se realizan de manera coordinada entre ambos gobiernos. Agregó que si bien no ha tenido contacto directo con el presidente Gustavo Petro, están abiertos abiertos los canales diplomáticos para dar seguimiento al caso.

La Cancillería está en contacto... No he entrado yo en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana y se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para saber quiénes son estas personas, la denuncia de desaparición y la investigación sobre el caso", expresó la presidenta.

En paralelo, la FGJ-CDMX difundió las fichas oficiales de búsqueda de los dos artistas, en las que se incluyen señas particulares y la vestimenta que portaban el día de su desaparición. La denuncia fue presentada por su representante tras perder comunicación con ambos desde la tarde del 16 de septiembre en Polanco; se sabe que los dos artistas se dirigían a un gym en esa zona, sin embargo, se perdieron.

