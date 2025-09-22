Frenan en Sonora millonario cargamento de droga oculto en cajas de jabón; hay dos detenidos

San Luis Río Colorado, Sonora.- En un operativo conjunto realizaron recientemente en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) lograron la detención de dos individuos por su presunta participación en el delito de narcotráfico. La acción se realizó como parte de las labores de seguridad y combate al crimen organizado en la región.

Según los reportes oficiales, el doble arresto tuvo lugar tras someter a revisión un tráiler que circulaba por la zona. Durante la minuciosa inspección de la caja que el vehículo remolcaba, las fuerzas de seguridad descubrieron un importante cargamento de sustancias ilícitas. En el interior los efectivos localizaron varios bloques envueltos en cinta canela. Tras su aseguramiento y análisis, se confirmó que eran dos drogas distintas.

Consistía en 250 kilos de metanfetamina y 5 kilogramos de fentanilo. Este cargamento estaba oculto dentro de cajas de cartón que contenían bolsas de jabón en polvo, una técnica comúnmente utilizada para intentar evadir los controles de seguridad. La información proporcionada indica que el tractocamión provenía de la ciudad de Hermosillo, Sonora, y tenía como destino la ciudad de Mexicali, Baja California.

Las autoridades estiman que el valor total del narcótico incautado en el mercado ilícito asciende a más de 103 millones de pesos, lo que representa un golpe directo a las estructuras de distribución de drogas. Los dos sujetos detenidos, cuya identidad no fue revelada de acuerdo con los protocolos legales, así como la totalidad de la droga asegurada y el vehículo involucrado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

uD83DuDEA8 Ejército y Guardia Nacional decomisan droga millonaria en Sonora



En un puesto de seguridad en San Luis Río Colorado, elementos del Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a dos sujetos que transportaban 250 kilos de metanfetamina y 5 kilos de fentanilo ocultos en cajas de… pic.twitter.com/TSTV4xNvwJ — Azucena Uresti (@azucenau) September 22, 2025

Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar la situación jurídica de los implicados, dando seguimiento a las indagatorias para deslindar responsabilidades y desarticular cualquier red criminal asociada a este cargamento. Esto sucede poco después de que un individuo llamado José A. fue sentenciado a 12 años de prisión por transportar armamento y pastillas de fentanilo, también en San Luis Río Colorado.

Fuente: Tribuna