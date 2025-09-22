FUERTE accidente en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades: Tres vehículos chocaron

Ciudad Obregón, Sonora.- Los accidentes vehiculares siguen a la orden en Cajeme. La noche de este domingo 21 de septiembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en Ciudad Obregón, la cabecera municipal, luego de que se reportara un accidente vehicular en la colonia Municipio Libre. Por fortuna, este siniestro no dejó víctimas graves que documentar.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 21 de septiembre, alrededor de las 18:00 horas, tiempo local en el cruce de las calles Jalisco y Belén, donde al menos tres vehículos se vieron involucrados en un fuerte choque. Testigos que presenciaron el impacto, hasta de causas desconocidas, dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos se reportaron este domingo en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Al lugar arribaron agentes de la Policía de Cajeme, de Tránsito Municipal, quienes se encargaron de acordonar el área para facilitar las labores de rescate y dar fluidez al tráfico, ya que la vialidad quedó bloqueada en ambos sentidos. En estas acciones, también participaron oficiales de la Secretaría de Marina (Semar). Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención en el sitio a las personas que resultaron con golpes y crisis nerviosa, no obstante, no hubo reporte de víctimas graves u hospitalizadas.

Las autoridades explicaron que, debido al impacto, los tres automóviles presentaron daños significativos en la carrocería, por lo que fue necesario el uso de grúas para retirarlos de la vía pública. Durante varios minutos, la circulación permaneció restringida mientras se realizaban las maniobras de rescate, así como la recopilación de indicios para integrar el peritaje correspondiente.

#Seguridad | Se desata persecución y balacera al oriente de Culiacán; hay un muerto y dos detenidos uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/LxgnXMfri4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

A la fecha de publicación de esta nota, se desconocen los motivos del triple choque en Ciudad Obregón, no obstante, fuentes extraoficiales apuntan que entre las posibles causas se analizan el exceso de velocidad, la falta de precaución al conducir y un posible descuido en la intersección donde ocurrió el impacto. No se ha puntualizado si el caso será investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui