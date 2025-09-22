(FUERTES IMÁGENES) Choque en la Acapulco–Zihuatanejo: 5 muertos y 20 lesionados

Acapulco, Guerrero.- Durante la noche del pasado domingo 21 de septiembre se registró un fuerte accidente que dejó como saldo cinco personas muertas y alrededor de 20 heridas. En el percance estuvieron involucrados un autobús de pasajeros, una camioneta y un automóvil particular, sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad de Cayaco, en el municipio de Coyuca de Benítez, perteneciente al estado de Guerrero.

"Personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero atiende el accidente automovilístico que se registró en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de Cayaco, municipio de Coyuca de Benítez, donde se vio involucrado un autobús de pasajeros y un vehículo particular. De manera preliminar, se reportan cinco personas fallecidas y quince lesionadas más", notificó en redes sociales la dependencia estatal.

De acuerdo con información extraoficial, entre los respondientes participaron instancias estatales y federales, además de elementos de la Guardia Nacional y la Cruz Roja Mexicana, quienes se encargaron del traslado de las víctimas a distintos hospitales de Acapulco y Coyuca. Por el momento, no existe un informe oficial sobre el estado de salud de los lesionados, ni se han dado a conocer sus datos generales.

Se reportan cinco fallecidos

Hasta el cierre de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el accidente. En caso de surgir más información, se dará a conocer a través de TRIBUNA. Cabe resaltar que no es la primera ocasión en la que se presenta un hecho de esta naturaleza en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, pues se trata de una zona donde los percances viales ocurren con frecuencia, motivo por el cual se exhorta a conducir con precaución.

Se estiman alrededor de 20 heridos

En otro hecho, la madrugada del martes 16 de septiembre, en la misma vía, aunque en el tramo comprendido entre los municipios de Tecpan de Galeana y San Jerónimo de Juárez, un automóvil se impactó contra ganado que deambulaba libremente sobre el asfalto. Como consecuencia, se reportaron daños materiales en un vehículo Nissan color negro, un hombre lesionado y la muerte de una de las vacas.

Fuente: Tribuna del Yaqui