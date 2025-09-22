Golpe al crimen organizado: Detienen a Iván 'N', alias 'Chícharo', líder de La Unión Tepito

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) realizó un operativo que derivó en la detención de siete personas, entre ellas Iván 'N', alias 'Chícharo', identificado como presunto líder de una facción de La Unión Tepito. La acción se concretó tras cateos simultáneos en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX y en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con las autoridades, los operativos se desarrollaron luego de identificar predios donde posiblemente se realizaban actividades ilícitas, incluyendo almacenamiento y distribución de narcóticos. La intervención contó con la participación de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), lo que permitió actuar de manera coordinada y segura para la detención de los sospechosos y aseguramiento de evidencia.

Detenido por elementos de la @SSC_CDMX Iván Rodríguez Ramírez, "El Chícharo", líder de una facción de la "La Unión Tepito", dedicado a la venta y distribución de droga, la extorsión de comerciantes y el homicidio de integrantes de grupos antagónicos



También se detuvo a Akim… pic.twitter.com/ZKAtnLDJFf — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) September 22, 2025

En la alcaldía Cuauhtémoc, los cateos se ejecutaron en dos domicilios ubicados en la calle Manuel de la Peña y Peña, colonia Centro, mientras que en Nezahualcóyotl se intervinieron dos inmuebles en las calles Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, colonia Bosques de Aragón.

En estos lugares fueron detenidos siete individuos: dos hombres de 24 y 35 años, y cinco mujeres de 19, 35, 40, 61 y 63 años de edad. Entre los capturados destaca Iván 'N', alias 'Chícharo', señalado como líder de la organización criminal involucrada en venta y distribución de drogas, extorsión y homicidios.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron múltiples sustancias que podrían corresponder a drogas ilícitas, incluyendo 100 dosis de aparente metanfetamina, 98 envoltorios y un paquete de una sustancia similar a la cocaína, además de tres kilogramos y 250 gramos de posible marihuana a granel, así como 140 pastillas de diferentes colores. También se incautó un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, 143 mil pesos en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de Fuero Común, quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones correspondientes. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre este operativo en el Valle de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui