Hallan cadáver flotando sobre aguas negras en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025, autoridades de la capital de Sonora y servicios de rescate se movilizaron hacia un predio denominado Las Palmitas, ubicado en la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, en donde se encontró el cuerpo sin vida de un hombre, aún sin identificar, mientras estaba flotando al interior de una laguna de aguas negras. Hasta el momento no se han proporcionado las características particulares del hoy occiso.

De acuerdo con datos recabados por medios locales, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de Bomberos de Hermosillo se presentaron en el sitio, situado a unos 60 kilómetros de la capital sonorense. Una vez en el lugar, los uniformados y los socorristas constataron la presencia del cadáver, por lo que el área quedó acordonada para que se pudiera rescatar el cuerpo y se cumpliera con los respectivos trabajos de campo.

Trascendió que el individuo no presentaba signos de violencia, por lo que una de las primeras líneas de investigación es que pudo haber perdido la vida por causas naturales; sin embargo, serán las indagatorias complementarias las que esclarezcan los hechos. Bomberos consiguieron sacar el cuerpo y, tras concluir los peritajes en la zona, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/w3TVdtjyTz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Muere hombre electrocutado

En otro caso registrado en la ciudad de Hermosillo, un hombre fue encontrado sin vida en una zona de renta de cuartos, popularmente conocida como 'El Caserío', la cual se localiza en el poblado Miguel Alemán. La noticia fue confirmada por el responsable en turno en el Departamento de Bomberos de Hermosillo, Jorge García Orduño, durante un encuentro que sostuvo con los medios de comunicación.

Según el reporte presentado por el mando, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:24 horas del domingo 21 de septiembre en este lugar situado sobre la calle 18 de Marzo, al norte de la capital de Sonora. García Orduño detalló que el fallecido tenía en su mano una resistencia, la cual al manipularla le provocó una descarga eléctrica que entró por una de sus manos y salió por el pecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui