Hombre de 30 años pierde la vida en Culiacán; su cuerpo fue hallado en vía pública

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana del 22 de septiembre de 2025, un hombre identificado como Cristian Geovani, de 30 años de edad, fue asesinado a balazos en la calle Toponga, entre Hacienda y San Bernardino, en el fraccionamiento Los Ángeles, ubicado al nororiente de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, el reporte se obtuvo a través de una llamada de emergencia que alertó sobre detonaciones en la zona.

Alrededor de las 5:00 horas, en el sector mencionado, se escucharon disparos, lo que generó preocupación entre los vecinos. Tras percatarse de la presencia de un sujeto herido, procedieron a comunicarse con las autoridades locales. Al llegar al lugar, agentes de la Guardia Nacional, acompañados por una ambulancia, confirmaron que la víctima lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Respecto a algunas de las características de la persona fallecida, se informó que vestía playera gris y pantalón de mezclilla negro, era de complexión regular y tez morena clara. Una vez confirmado su deceso, los elementos policiales delimitaron el perímetro para evitar la contaminación de la escena. En caso de que surjan más detalles, se informará a través de nuestro medio TRIBUNA.

Fiscalía General de Sinaloa

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizará los trabajos de campo en el sitio para recabar todas las evidencias, mientras que policías investigadores se encargarán de las indagatorias para integrar la carpeta correspondiente. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevará a cabo la necropsia de ley y permanecerán bajo resguardo hasta su entrega al Ministerio Público.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

