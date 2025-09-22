Intensa movilización policial tras ataque armado en colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre disparos de arma de fuego en la colonia Cajeme, al norte de Ciudad Obregón. Esto sucedió la noche de este lunes 22 de septiembre, en las calles Antonio Rosales y Carmen Serdán, donde una vivienda fue tiroteada por presuntos sicarios. El aviso por parte de vecinos tuvo lugar poco después de las las 21:00 horas.

Por este motivo las autoridades desplegaron una movilización en la zona. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Hermosillo acudieron al lugar para atender la situación y asegurar el perímetro. Según los informes iniciales, individuos armados llegaron al sitio y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la fachada de una de las casas.

Afortunadamente, este suceso no dejó heridos ni pérdidas humanas, y los daños se limitaron a la estructura del inmueble. Aunque en un principio se reportó la posibilidad de una persona lesionada, esta información fue posteriormente descartada por las autoridades. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ninguna persona en relación con este hecho.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el lugar para iniciar las indagatorias correspondientes, recabando evidencia que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos. La investigación está en curso para determinar las circunstancias y los responsables de este ataque.

El punto donde sucedió el atentado con armas de fuego

Esto sucedió poco después de otro hecho violento ocurrido en Hermosillo. Una agresión armada registrada en la zona sur de la ciudad tuvo como resultado el asesinato de un masculino. Los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas, cuando fueron escuchados varios disparos sobre la avenida Dalia, entre las calles Pitahaya Madura y Pirul, en el límite de las colonias López Mateos y Los Olivos. En el sitio fue encontrado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, cuya identidad se desconoce.

Fuente: Tribuna