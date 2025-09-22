Intenta huir tras choque y termina impactado contra un negocio en San Luis Río Colorado

San Luis Río Colorado, Sonora.- La mañana del pasado sábado 20 de septiembre se registró un aparatoso accidente de tránsito en la avenida Benito Juárez, de San Luis Río Colorado, que resultó en un conductor lesionado y daños importantes a un vehículo y a un establecimiento comercial. El suceso ocurrió alrededor de las 10:40 horas y requirió la intervención de los servicios de emergencia y de personal de seguridad.

De acuerdo con el reporte, el evento se originó a la altura de la calle 25, donde un automóvil sedán de color blanco chocó por alcance a una camioneta Jeep. Tras esta primera colisión, el conductor del sedán emprendió la marcha en un aparente intento por huir del lugar. Sin embargo, en su trayecto, el joven perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que el vehículo se proyectara contra la fachada de una casa de cambio ubicado en la esquina de la avenida Juárez y la calle 26.

El impacto final causó daños considerables tanto en la estructura del automóvil como en el establecimiento. Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para valorar y atender al conductor, quien presentaba lesiones faciales a causa de los cristales del parabrisas. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos se encargó de asegurar la zona para mitigar riesgos secundarios. Agentes del Departamento de Tránsito Municipal iniciaron el peritaje correspondiente para documentar los hechos y determinar las responsabilidades legales del caso.

El conductor fue socorrido y llevado a un hospital

En otro caso reciente, durante la tarde de ayer domingo 21 de septiembre, un conductor resultó lesionado tras un accidente vehicular en la Carretera Estatal número 3, conocida como "La Costera". El suceso, clasificado como un choque contra un objeto fijo, ocurrió cuando una vagoneta se salió del camino y se impactó contra la valla de protección de una torre eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El reporte indica que el percance tuvo lugar cerca de las 14:15 horas del 21 de septiembre de 2025, a la altura del kilómetro 50 del tramo Puerto Peñasco - Golfo de Santa Clara. La unidad involucrada es una vagoneta Dodge RAM, color blanco, modelo 2018, con placas del Estado de México, que presuntamente pertenece a la empresa Teléfonos de México (Telmex). Al llegar al lugar, las autoridades policiales encontraron el vehículo con daños materiales pero sin su ocupante.

Fuente: Tribuna