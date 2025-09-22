Lex Ashton, presunto agresor del CCH Sur, publicó armas y tétrico mensaje en Facebook antes del ataque

Ciudad de México.- El asesinato de un alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha causado conmoción a México, pues el agresor y asesino del joven habría sido otro alumno de la institución. A horas de los hechos, se ha viralizado el perfil de Facebook de Lex Ashton, quien habría publicado armas y un tétrico mensaje antes de cometer el ataque. Cabe señalar que las autoridades ya investigan los hechos.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento, el ataque sucedió cerca de las 13:00 horas; el agresor portaba una capucha de color negro e ingresó al plantel del CCH Sur para atacar directamente a la víctima, Jesús 'N', de 16 años, quien por las heridas provocadas falleció en el lugar. Además, un trabajador de la escuela, que intentó contener la agresión, resultó lesionado. Ante esto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas.

El presunto responsable, identificado como Lex Ashton, habría intentado huir y se tiró de un segundo piso, por lo que resultó con fracturas en ambas piernas y otras lesiones, por lo que fue llevado a un hospital. El joven está bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Lo habría publicado en Facebook antes del ataque

Usuarios de redes sociales y medios de comunicación de la Ciudad de México han reportado que Ashton habría publicado el armamento que usaría para agredir a su compañero horas antes del ataque. Se presume que este perfil de Facebook pudo haber sido creado únicamente para difundir los objetos del crimen, además de un tétrico mensaje que señala: "Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura".

En la serie de fotografías se ve al joven vestido completamente de negro y también se le observa portando dos cuchillos tácticos, cuatro petardos y una guadaña metálica, esta última señalada como la presunta arma con la que le habría quitado la vida a su compañero. Cabe señalar que la veracidad de este perfil no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que se están realizando las investigaciones pertinentes.

