Militares y civiles armados se enfrentan en Jalisco: Confirman cuatro muertos

Teocaltiche, Jalisco.- La tarde de este domingo 21 de septiembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Jalisco y del Gobierno Federal desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones del municipio de Teocaltiche luego de que se reportara un enfrentamiento armado entre civiles armados y personal militar. Este hecho violento dejó un saldo de cuatro víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 21 de septiembre de 2025, alrededor de las 15:30 horas, tiempo local, en la comunidad de Agua Tinta, cuando elementos del Ejército mexicano realizaban labores de patrullaje en la región. Durante su recorrido, los militares detectaron a un grupo de sujetos a bordo de una camioneta, a quienes se les indicó detenerse.

Los hechos ocurrieron este domingo en Teocaltiche. Foto: Facebook

Ante la orden, los ocupantes del vehículo intentaron escapar y, según versiones preliminares, comenzaron a disparar contra el personal militar, lo que provocó un enfrentamiento armado que duró varios minutos. El intercambio de balazos resultó en la muerte de al menos cuatro personas, mientras que cinco más fueron detenidas por las fuerzas de seguridad.

Tras los primeros reportes, se activó un operativo coordinado entre el Ejército y la Policía de Jalisco para dar seguimiento a los agresores y garantizar la seguridad en la zona. Las autoridades acordonaron el área y realizaron patrullajes en los alrededores para evitar que los responsables pudieran huir.

Fuentes locales indicaron que los cuerpos de las víctimas quedaron en el lugar, mientras que los detenidos fueron trasladados a instalaciones policiales y del Ministerio Público para rendir su declaración y esclarecer su participación en los hechos. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de los fallecidos, así como si pertenecen a algún grupo delictivo en particular.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco (FGE), en coordinación con el Ejército, continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer los motivos del enfrentamiento, la trayectoria de los implicados y posibles vínculos con otras actividades ilícitas en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui