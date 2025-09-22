Motociclista pierde la vida en Empalme tras accidente ligado al exceso de velocidad

Empalme, Sonora.- Este lunes 22 de septiembre de 2025, alrededor de las 5:00 horas, se reportó el hallazgo de un hombre sin vida sobre un camino de terracería en la colonia Palmares, rumbo a la carretera de libramiento federal, en Empalme, Sonora. La víctima fue identificada como Juan Antonio, de 33 años, originario del ejido El Aguilita, cuyo cuerpo presentaba múltiples golpes en el torso y en el cráneo.

Al lugar arribaron paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales. Según los primeros informes, testigos realizaron la denuncia a través de la línea de emergencias 911, pues se presume que todo se trató de un accidente ocasionado por el exceso de velocidad, lo que provocó la pérdida de control de la unidad.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las investigaciones por parte de las autoridades locales apenas iniciaban, y se espera que en las próximas horas alguna fuente oficial se pronuncie con más detalles de los hechos. Por lo pronto, en nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización y, en caso de ser necesario, la daremos a conocer a través de TRIBUNA.

Entre los cuerpos de auxilio y corporaciones que acudieron al sitio se encuentran agentes del Departamento de Tránsito Municipal y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la autopsia de ley. Una vez que concluyan las averiguaciones, el cuerpo podrá ser reclamado por sus familiares.

Consejos para evitar accidentes

El Gobierno de Sonora, a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), emite una serie de recomendaciones para evitar percances viales. Entre las más importantes se encuentran el uso del cinturón de seguridad, evitar distractores —principalmente el celular, ya sea para llamadas o mensajes— y revisar las condiciones del vehículo antes de salir a carretera.

