Mujer sale proyectada y pierde la vida durante fatal accidente carretero en Coahuila

Monclova, Coahuila.- Este lunes 22 de septiembre de 2025 se registró un fatal accidente automovilístico sobre la carretera federal 57 Saltillo-Monclova, a la altura del municipio de Ramos Arizpe, lo que dejó como saldo preliminar a una mujer muerta y dos personas más lesionadas. En el percance participó un automóvil compacto, en el cual viajaba la víctima mortal y sus acompañantes quienes también resultaron afectados a causa del aparatoso choque.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, la occisa era originaria de Ciudad Acuña y se dirigía hacia Aguascalientes cuando, al arribar al kilómetro 86, el vehículo sufrió una ponchadura en una llanta, lo que provocó que el conductor de la unidad perdiera el control y se impactara de frente contra un tráiler de doble remolque. A causa del impacto, la mujer, quien viajaba en la parte trasera, salió proyectada varios metros del vehículo.

Quienes atestiguaron el accidente de inmediato detuvieron la marcha de sus autos para auxiliar a los tripulantes del compacto, además de ayudar a la búsqueda de la mujer que salió expulsada del auto", explicó el medio anteriormente citado.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/w3TVdtjyTz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 22, 2025

Tras tener conocimiento del incidente, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe, así como efectivos de la Guardia Nacional (GN), llegaron al sitio y acordonaron el perímetro para garantizar la seguridad de los automovilistas que circulaban sobre dicho tramo carretero. Bomberos y Protección Civil Municipal trasladaron a una mujer, quien presentaba múltiples lesiones, hacia un hospital cercano para recibir atención médica.

Finalmente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila se presentó en el sector y realizó las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente. Por su parte, el conductor de la pesada unidad resultó ileso, no obstante se indicó que se encontraba en shock al momento del arribo de las autoridades. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la respectiva autopsia como lo estipula la ley.

Un choque muy fuerte ocurrido en la carretera Monclova entre un auto compacto y un tráiler, arroja como saldo una persona sin vida, y otro más lesionada, situación que ha movilizado a policías y paramédicos.



El conductor de un auto Aveo informó que viajaba desde Ciudad Acuña… pic.twitter.com/KKx05iAHoz — Noticias Saltillo (@nSaltillo) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui