Por golpear a velador e intentar robar una moto, 4 menores son detenidos en Hermosillo; uno tiene 14 años

Hermosillo, Sonora.- Un hecho impresionante es el que se vivió la madrugada del pasado domingo 21 de septiembre de 2025 en Hermosillo, pues cuatro menores de edad fueron detenidos por la Policía Municipal de Hermosillo por tratar de robar una motocicleta al velador de una preparatoria. Además, los adolescentes portaban armas prohibidas y amagaron al sujeto. Cabe señalar que el más joven de los detenidos tiene 14 años.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal de Hermosillo, los hechos sucedieron el domingo pasado a las 4:40 horas, cuando los elementos que se encontraban dando un rondín de vigilancia sorprendieron a los cuatro jóvenes brincándose el cerco perimetral. Como ya se dijo, los hechos sucedieron en una preparatoria ubicada en las calles Estepas y Volcanes, en el fraccionamiento Puerta de Rey, al norte de Hermosillo.

Por golpear a velador e intentar robar una moto, 4 menores son detenidos en Hermosillo

Los menores tienen 14, 15 y dos 16 años, según lo que se dio a conocer. Los cuatro portaban armas prohibidas, entre ellas dos manoplas, un cuchillo y dos maquetes de aproximadamente 27 a 40 centímetros de longitud. Con estas armas, los adolescentes sometieron al velador del plantel, lo golpearon para arrebatarle una linterna y exigirle que les diera las llaves de su motocicleta.

El velador, de 65 años de edad, para salvarse se tuvo que encerrar en uno de los salones del plantel. Sobre la gravedad de las heridas que los menores le provocaron no se han dado a conocer más detalles. Tampoco se dio a conocer si los menores son estudiantes o no; esto será parte de las investigaciones correspondientes que haga la Policía Municipal de Hermosillo en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Preocupan jóvenes involucrados en crímenes

Los hechos han encendido las alarmas en la sociedad de la capital de Sonora, pues hace no mucho tiempo se dieron a conocer varios casos de jóvenes 'macheteros' que con el arma blanca cometían delitos y causaban terror en varias de las colonias de la periferia de Hermosillo. Es así que las autoridades tuvieron que poner especial atención a estos casos; recientemente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que son más de 25 jóvenes detenidos por portar este tipo de armas y verse involucrados en diversos hechos delictivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui