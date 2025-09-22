Reportan que artistas colombianos desaparecidos en México fueron encontrados sin vida

Ciudad de México.- Se reporta que los artistas colombianos desaparecidos en México fueron encontrados sin vida; se trata de B-King y DJ Regio Clown, por quienes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había pedido ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De acuerdo con información compartida, las víctimas fueron localizadas desmembradas junto a un presunto narcomensaje atribuido a la Familia Michoacana.

Cabe señalar que ambos cantantes estaban en México como parte de una gira musical; fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre en la Ciudad de México. El periodista de género policiaco y conductor de C4 en Alerta, Carlos Jiménez, informó el hecho en sus redes sociales y compartió que las fiscalías del Estado de México y de la Ciudad de México ya investigan el caso.

El pasado jueves 18 de septiembre, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió las fichas de búsqueda tras la desaparición del cantante Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clown. Ante los hechos, Petro pidió el apoyo del gobierno de México. "Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón".

Hallan muertos a artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown

Por otra parte, pese a que el presidente de Colombia dijo que los artistas habían desaparecido en Sonora, Sheinbaum aclaró que el caso estaba en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló que ambos no habían desaparecido en Sonora como Petro había señalado. Los detalles de cómo fueron encontrados y de cómo ocurrieron los hechos aún no han sido esclarecidos.

B-King, de 31 años, era cantante y rapero con creciente reconocimiento internacional, mientras que DJ Regio Clown, de 35 años, se había consolidado como un referente en la escena de música electrónica y urbana. Ambos eran muy activos en escenarios de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Este hecho ha causado conmoción internacional y se espera que en las próximas horas se tenga un posicionamiento del presidente de Colombia respecto a la situación. Así como también se espera que las fiscalías correspondientes emitan un comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui