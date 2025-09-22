Seguirán en prisión: Vinculan a cuatro presuntos 'tiradores' detenidos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, tres masculinos y una fémina fueron vinculados a proceso y quedaron bajo prisión preventiva justificada. De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los señalados fueron detenidos por autoridades en diferentes fechas y colonias de Ciudad Obregón.

En un primer caso, Jesús Efraín 'N', de 52 años, fue detenido en posesión de 62 envoltorios de cocaína con un peso neto de 28.088 gramos; los hechos ocurrieron en la calle Plan de Agua Prieta y Jalisco de la colonia Primero de Mayo. Por otra parte, Fernando Alberto 'N', de 37 años, fue capturado en posesión de 12 envoltorios conteniendo metanfetamina con un peso neto de 0.669 gramos, fue capturado en Bulevar Las Torres de la colonia Las Haciendas.

Asimismo, Brayan Manuel 'N', de 24 años, fue asegurado en posesión de 52 envoltorios conteniendo metanfetamina con un peso neto de 12.824 gramos en las calles Jesús Murrieta y Nicolás Bravo de la colonia Russo Vogel. Finalmente, Yessenia Guadalupe 'N', de 35 años, fue detenida en posesión de cuatro envoltorios conteniendo metanfetamina con un peso neto de 1.542 gramos; los hechos ocurrieron en la calle Bordo del Canal de la colonia Las Areneras.

Todos los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, se integraron las carpetas de investigación correspondientes y tras las audiencias respectivas, se determinó su situación legal al acreditar la naturaleza de los narcóticos mediante las periciales químicas pertinentes.

En otro hecho reciente, un hombre fue detenido como presunto responsable del delito de narcomenudeo. La detención tuvo lugar durante la mañana del pasado 17 de septiembre y estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Los hechos ocurrieron en la colonia Sochiloa, al sur de la ciudad, cuando los agentes se encontraban realizando patrullajes de prevención. Durante su recorrido, observaron a un sujeto cuya conducta evasiva al notar la presencia de las unidades motivó a los oficiales a abordarlo para una inspección corporal. El individuo, quien se identificó como José Ramón 'N', de 33 años de edad, fue encontrado en posesión de 11 envoltorios de crystal.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora