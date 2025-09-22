"Si la ven, comuníquense": Familia busca a la menor Edna Dalila, desaparecida en Pótam

Guaymas, Sonora.- Este lunes 22 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una Alerta Amber para localizar a la adolescente Edna Dalila González Jaimes, de 16 años de edad, quien se encuentra desaparecida en el municipio de Guaymas. Según la ficha de búsqueda, la adolescente fue vista por última vez el sábado 13 de septiembre de 2025, en la comunidad yaqui de Pótam.

A través de redes sociales, su hermana especificó en una publicación que Edna Dalila salió de su casa como era costumbre, sin embargo, en dicha ocasión ya no regresó. Asimismo compartió un mensaje de auxilio: "Buenas tardes estoy buscando a mi hermana, ella salió de la casa y no ha llegado... por favor si la ven pueden comunicarse conmigo... Compartir por favor". Por lo anterior se teme que su integridad pueda estar en riesgo.

Descripción y señas particulares:

Complexión: Delgada, peso de 50 kilos y estatura de 1.60 metros.

Tez: Morena.

Cabello: Lacio y de color negro.

Rostro: Cara ovalada, ojos color café oscuro, cejas delgadas, nariz y boca medianas, con labios gruesos.

Señas particulares: Tiene una quemadura en la rodilla izquierda.

Blusa de "Stitch" de color blanco con azul.

Short azul cielo con rayas blancas.

Calzado tipo crocs de color lila.

Cadena de plata con sus iniciales.

Las autoridades exhortan a la población a que, si cuenta con cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de Edna Dalila, se comunique de inmediato de manera anónima al número de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía de Sonora (662) 289 88 00, extensión 15701. "Cada dato es crucial para traerla de vuelta a casa. De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su difusión".

Por otro lado, mediante redes sociales, familiares y amigos cercanos de Francisca Viridiana Torres Gutiérrez pidieron ayuda a la comunidad para localizarla. De acuerdo con el testimonio de sus seres queridos, la mujer, de 36 años de edad y con domicilio en Guaymas, se mantiene desaparecida desde el pasado martes 16 de agosto. La fémina fue presuntamente captada por testigos mientras deambulaba por las calles de la ciudad.

