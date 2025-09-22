Tragedia en Jalisco: Sujeto muere al caer de una patineta y sufrir un golpe en la cabeza

Zapopan, Jalisco.- Durante la tarde del domingo 21 de septiembre de 2025 se confirmó la trágica muerte de un hombre de 40 años de edad aproximadamente, cuya identidad por el momento se desconoce, tras sufrir un accidente en las inmediaciones del Parque Metropolitano, ubicado en la colonia La Estancia del municipio de Zapopan, Jalisco. Los primeros reportes indican que el sujeto sufrió una caída cuando patinaba en el lugar, situación que conmocionó a los ahí presentes.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, el individuo fue localizado inconsciente al interior del espacio recreativo por elementos motorizados de la Policía de Zapopan, quienes se encontraban en medio de un recorrido de vigilancia por la zona en las calles Independencia y Sebastián Bach, aproximadamente a las 15:00 horas del domingo. Una mujer que lo acompañaba confirmó que momentos antes se cayó de una patineta y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

El fallecimiento del hombre generó impacto entre quienes se encontraban en el lugar, muchos de los cuales expresaron su preocupación por la seguridad al realizar actividades recreativas dentro del parque", explicó el medio anteriormente citado.

Un hombre de aproximadamente 40 años falleció al interior del Parque Metropolitano, en Zapopan. Testigos señalan que el deceso se registró luego de que el hombre cayera de una patineta y se golpeara fuertemente la cabeza ?



Personal de vigilancia del parque aseguraron la escena… pic.twitter.com/8bAhkyFPZp — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) September 21, 2025

A su llegada, los servicios médicos constataron el fallecimiento del hombre a consecuencia de un trauma craneoencefálico severo, por lo que se procedió a acordonar el área. Posteriormente, los cuerpos de rescate dieron aviso inmediato al Ministerio Público para dar inicio con las investigaciones correspondientes. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo para cumplir con la autopsia de ley.

Ante los riesgos que implica actividades de este tipo, las autoridades competentes locales reiteraron la importancia de extremar medidas de seguridad al hacer uso de patinetas, bicicletas, patines y otros vehículos recreativos dentro del Parque Metropolitano. Hasta el momento no se tiene certeza sobre la identidad del hoy occiso, por lo que se espera un informe detallado por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco en los próximos días.

uD83DuDEF9 Lo que era una tarde en familia, terminó en tragedia en el Parque Metropolitano, en Zapopan.



Un hombre de 48 años sufrió una caída de su patineta resultando con un fuerte golpe en la cabeza; lamentablemente Paramédicos confirmaron su fallecimiento. pic.twitter.com/rXORfuBYpI — quiero tv (@quierotv_gdl) September 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui