Vehículo choca contra torre de la CFE en carretera de Sonora; chofer resultó lesionado

Puerto Peñasco, Sonora.- Durante la tarde de ayer domingo 21 de septiembre, un conductor resultó lesionado tras un accidente vehicular en la Carretera Estatal número 3, conocida como "La Costera". El suceso, clasificado como un choque contra un objeto fijo, ocurrió cuando una vagoneta se salió del camino y se impactó contra la valla de protección de una torre eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El reporte indica que el percance tuvo lugar cerca de las 14:15 horas del 21 de septiembre de 2025, a la altura del kilómetro 50 del tramo Puerto Peñasco - Golfo de Santa Clara. La unidad involucrada es una vagoneta Dodge RAM, color blanco, modelo 2018, con placas del Estado de México, que presuntamente pertenece a la empresa Teléfonos de México (Telmex). Al llegar al lugar, las autoridades policiales encontraron el vehículo con daños materiales pero sin su ocupante.

El conductor, identificado como Alfredo, de 30 años de edad, explicó posteriormente a las autoridades la causa del accidente. Según su testimonio, mientras se dirigía hacia Mexicali, Baja California, el neumático delantero izquierdo de la vagoneta se reventó. Esta falla mecánica provocó que perdiera el control del volante, desviándose hacia su izquierda hasta salir de la cinta asfáltica y colisionar finalmente con la estructura metálica que resguarda la base de la torre.

Poco después del incidente, un ajustador de la compañía de seguros del vehículo se presentó en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para informar sobre el paradero del conductor. Notificó que Alfredo se encontraba recibiendo atención en una clínica particular de la ciudad, ubicada en la avenida Sinaloa. El diagnóstico médico confirmó que las lesiones sufridas eran leves, y que no ponían en riesgo su vida, por lo que fue reportado fuera de peligro.

El vehículo sufrió fuertes daños en uno de sus laterales

Las autoridades correspondientes tomaron nota del suceso y procedieron con las diligencias para el deslinde de responsabilidades y la evaluación de los daños tanto en el vehículo como en la infraestructura de la CFE. El incidente concluyó sin consecuencias graves para el único ocupante del automóvil.

Fuente: Tribuna