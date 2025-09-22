VIDEO: Conductor arrastra a presunto ladrón aferrado a la ventana de su auto en Puebla

Puebla, Puebla.- Un episodio de tensión se registró en las inmediaciones del Parque Ecológico en la ciudad de Puebla, cuando un automovilista se vio obligado a avanzar varios metros con un hombre colgado de la ventana de su vehículo. El suceso, capturado en video y difundido a través de redes sociales, ha generado varios comentarios de los usuarios sobre la seguridad urbana y la forma adecuada de reaccionar ante situaciones imprevistas y potencialmente peligrosas.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 20 de septiembre, en la Avenida Juan de Palafox y Mendoza y la calle 26 Sur. Según se aprecia en las imágenes, un conductor y su acompañante, detenidos por la luz roja del semáforo, fueron abordados por un individuo que, sin mediar palabra, se aferró con fuerza a la ventana del copiloto. El hombre, descrito como calvo y vestido con una playera tipo polo de color azul, presentaba un comportamiento errático que llevó a los ocupantes del auto a percibir una amenaza.

En el video se puede escuchar cómo el conductor, manteniendo una notable calma, le pide repetidamente al sujeto que se suelte del vehículo. "Quítate, quítate", le insiste, mientras el hombre se limita a responder con un "dale". Ante la negativa del individuo a soltarse y la incertidumbre de sus intenciones, el automovilista tomó la decisión de reanudar la marcha a baja velocidad, en un aparente intento por disuadirlo sin causarle lesiones graves. "Con la pena", se le oye decir al conductor, evidenciando la difícil situación en la que se encontraba.

Durante el trayecto, que se extendió por varias decenas de metros, el conductor continuó dialogando con el sujeto, cuestionando sus motivos: "¿Qué quieres?, ¿asaltarnos?, ni te conocemos". Mientras tanto, buscaba visualmente la presencia de alguna patrulla policial en la zona, sin éxito. El hombre aferrado al auto mantuvo en todo momento una mirada fija y una actitud impasible. Finalmente, tras perder el equilibrio, el individuo tropezó y se soltó, momento que el chofer aprovechó para acelerar y alejarse del lugar para ponerse a salvo.

Intenta asaltar a un automovilista que circulaba por el Parque Ecológico de la ciudad de #Puebla pic.twitter.com/dOytHParGc — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) September 21, 2025

El video no tardó en viralizarse, generando una ola de reacciones entre los internautas. La mayoría de los comentarios se centraron en el aparente estado del sujeto, especulando que podría encontrarse bajo la influencia de alguna sustancia debido a su comportamiento y expresión. Asimismo, la comunidad digital debatió sobre la reacción del conductor; algunos elogiaron su prudencia y autocontrol, mientras que otros consideraron que debió haber actuado con más contundencia o dirigirse a la agencia del Ministerio Público cercana.

También surgieron testimonios de otros ciudadanos que afirmaron haber visto a este mismo individuo en la zona con anterioridad, e incluso lo identificaron como un presunto "montachoques" que opera en el área del Parque Ecológico y la Recta a Cholula.

Fuente: Tribuna