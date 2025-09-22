(VIDEO) Vendedor de la tercera edad pierde la vida tras ser atropellado en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Una cámara de seguridad captó el momento en el que un automovilista arrolló y privó de la vida a un vendedor de elotes de la tercera edad, quien fue identificado como Guadalupe López, sobre la avenida Washington, entre Zaragoza y Escobedo, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, el trágico incidente se registró durante la noche del domingo 21 de septiembre de 2025.

Según datos recabados por el portal Telediario Monterrey, la víctima mortal tenía entre 60 y 65 años de edad y su deceso fue confirmado por sus mismos familiares. Alrededor de las 21:25 horas del domingo, elementos de la Policía de Monterrey lograron localizar el vehículo en el que se movilizaba el presunto responsable. Se indicó que la camioneta en cuestión se encontraba en el cruce de Zaragoza y Ocampo, en el primer cuadro de la ciudad.

Oficiales de la Policía de Monterrey lograron ubicar el vehículo presuntamente involucrado, una camioneta Ram 1500, modelo 2018, color gris, con placas TD-59-86-D", explicó el medio anteriormente citado con respecto a las características del vehículo que atropelló y dejó sin vida al adulto mayor.

Luego de encontrar la unidad, los uniformados procedieron con el aseguramiento de la misma y notificaron a las autoridades competentes. La camioneta fue puesta a disposición del Ministerio Público especializado en Asuntos Viales y será parte de la respectiva investigación. Mientras que el responsable de la muerte de Guadalupe López sigue prófugo, los familiares del hoy occiso exigen justicia para el comerciante sexagenario.

Después de que se diera a conocer la noticia, en redes sociales comenzó a circular un video del atropellamiento. En las imágenes se puede apreciar cómo el vendedor de elotes, quien iba casi pegado a la banqueta, estaba empujando su puesto móvil, cuando el automovilista le embistió por detrás, a pesar de que tenía espacio para rodear a Guadalupe. Una vez que arrolló al individuo, el conductor siguió su camino a toda velocidad, mientras que una persona desconocida intentó auxiliar a la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui