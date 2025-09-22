VIDEOS: Así fue como estudiante apuñala y mata a su compañero en el CCH Sur

Ciudad de México.- La tragedia llegó al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicado en Coyoacán; un estudiante atacó y asesinó a otro al apuñalarlo con una navaja. Los hechos han quedado registrados en videos y se puede ver cómo el agresor, que estaba vestido con una capucha de color negro, atacaba en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la información compartida, el presunto asesino ingresó al colegio y apuñaló al otro estudiante. Lo que se ha dicho es que un trabajador del CCH Sur intentó contener el ataque, pero resultó herido en el forcejeo y fue llevado al hospital. Según lo compartido por los medios nacionales, el agresor fue identificado como Ashton 'N' y, al tratar de huir, se lanzó desde un edificio de tres pisos, por lo que sufrió fracturas en ambas piernas. Tras esto fue detenido y está en el hospital bajo custodia de las autoridades correspondientes.

Fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quien confirmó la muerte del estudiante de 16 años de edad, así como las lesiones del agresor y del trabajador. Además, la SSC señaló que, debido a la autonomía del CCH, no pudo acceder de forma inmediata al plantel, pero recibió el reporte de la agresión y entregó al probable responsable a las autoridades ministeriales. A la vez, la UNAM lanzó un comunicado en que informó que de forma inmediata se activaron los protocolos de atención en estos casos de violencia con arma. "Lamentablemente, un joven estudiante falleció y la segunda persona, un trabajador del plantel, fue trasladado para su atención médica".

Alumno mata a otro en el CCH Sur y luego intenta suicidarse: Jesús, de 16 años, murió apuñalado dentro del plantel; el presunto agresor, identificado como Ashton, se lanzó de un segundo piso tras el ataque y un trabajador que intervino resultó herido.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, reacciona al asesinato de un alumno del CCH Sur

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, lamentó los hechos e informó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) está trabajando en conjunto con la SSC para esclarecer los hechos y brindar atención a las víctimas. "Lamento profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la UNAM, donde falleció un joven y otras dos personas resultaron lesionadas. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la comunidad estudiantil".

Lamento profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la UNAM, donde falleció un joven y otras dos personas resultaron lesionadas. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la comunidad estudiantil.

