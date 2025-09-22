Volcadura en Tijuana por intentar esquivar a un perro en el Libramiento Rosas Magallón

Tijuana, Baja California.- La noche de este pasado domingo 21 de septiembre de 2025 ocurrió un fuerte e impactante accidente automovilístico en el Libramiento Salvador Rosas Magallón, muy cerca del residencial Colinas de California, ubicada en Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, no se reportan lesionados de gravedad ni tampoco víctimas fatales.

En el percance estuvieron involucrados un Toyota Scion gris y una vagoneta Odyssey blanca. Afortunadamente, aunque ambos vehículos presentaron algunos daños, ninguno de los conductores requirió ser trasladado a un nosocomio. Al lugar arribaron paramédicos, así como peritos de la Policía Municipal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

¿Qué ocasionó el accidente?

Una de las hipótesis más recientes es que la persona que manejaba el Toyota perdió el control del volante al intentar esquivar a un perro que en ese preciso instante cruzaba la calle. Además, el pavimento estaba mojado, lo que provocó que la unidad volcara. Se prevén diversos daños materiales y, en una de esas, hasta quizás la pérdida irreparable del vehículo más afectado.

No se reportan lesionados de gravedad

En otro hecho, la semana pasada, el 16 de septiembre, se registró un incidente similar sobre el Libramiento Rosas Magallón, a la altura de la gasolinera Silza. Según medios locales, un automóvil Toyota Corolla salió de la vialidad y quedó volcado a un costado del camino. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que la causa fue la pérdida de control por parte del conductor, cuya identidad se desconoce.

Desafortunadamente, en este accidente un joven de 25 años perdió la vida. Personal de bomberos y paramédicos trabajó en conjunto para rescatar el cuerpo que quedó prensado. Asimismo, los elementos resguardaron la zona mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Por último, se hace un llamado a conducir con extrema precaución y a priorizar siempre la seguridad física por encima de la velocidad para llegar al destino.

