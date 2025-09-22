Ya está en prisión: Manuel Darío ejecutó a hombre durante fiestas patronales en Sonora

Santa Ana, Sonora.- Un hombre llamado Manuel Darío 'N', fue capturado y vinculado a proceso penal, señalado como presunto responsable de los delitos de homicidio calificado, así como tentativa de homicidio calificado, en hechos ocurridos durante fiestas patronales de la comunidad de Santa Ana, Sonora. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el crimen sucedió el 20 de julio de 2025.

El acusado y un copartícipe circulaban a bordo de una camioneta Ford F250 blanca, cuando se encontraron con Jesús María 'N' y Guillermo Azaharel 'N', quienes viajaban en un vehículo Jeep Cherokee gris, ahí Luis Fernando 'N' profirió amenazas contra Jesús María 'N', retirándose del lugar. Minutos después regresó y sin previo aviso disparó contra las dos víctimas, mientras su copartícipe conducía el vehículo.

Esto ocurrió entre las 4:00 y 4:30 horas, sobre la avenida Ferrocarril, entre las calles Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Zaragoza de la colonia Centro. Como resultado, Jesús María 'N' recibió impactos que le causaron la muerte mientras recibía atención médica. Guillermo Azaharel 'N', por su parte, sufrió lesiones por esquirlas, las cuales tardan más de 15 días en sanar y no pusieron en riesgo su vida.

Manuel Darío 'N' quedó bajo prisión preventiva justificada en un Centro de Reinserción Social (Cereso), a la espera para la continuación del proceso. Las investigaciones continúan para fortalecer la carpeta de investigación con más pruebas, así como para capturar al segundo implicado. El Ministerio Público trabaja ahora para obtener una sentencia en posteriores etapas procesales, ya que "no se tolerará a quienes atentan contra la vida de las personas".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora