Bajo influencia de alguna droga y armado, hombre causa pánico en un kínder de Durango

Gómez Palacio, Durango.- Momentos críticos vivió el personal docente y los alumnos de un plantel educativo de nivel preescolar que se ubica en el ejido Huitrón, del municipio de Gómez Palacio, cuando un hombre, presuntamente influenciado por alguna sustancia ilícita, irrumpió en el lugar y generó pánico al portar armas blancas. En respuesta al hecho, elementos policíacos concretaron la detención del sujeto y lo pusieron a disposición de la autoridad competente.

De acuerdo con datos recabados por el medio Telediario Coahuila, el sospechoso ingresó al kínder con una machete y un cuchillo y, aunque sus intenciones no estaban claras, los directivos del plantel notificaron a las autoridades al ser una situación de riesgo para los niños. Elementos del Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI), adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de Protección Ciudadana, se presentaron en el lugar.

La llegada de los agentes fue rápida y coordinada, permitiéndoles implementar los protocolos de seguridad necesarios para manejar la situación sin que escalara a un problema mayor. La acción de los oficiales fue crucial para garantizar la seguridad de todos en el plantel", explicó el medio anteriormente citado.

Sin mayores inconvenientes, los policías municipales efectuaron la aprehensión del individuo y, durante una revisión preventiva, le aseguraron ambas armas blancas que servirán como indicios durante la investigación correspondiente. Posteriormente, el detenido, aún sin identificar, fue resguardado en los módulos de prisión de la Vicefiscalía de la Región Laguna, quedando así a disposición del Ministerio Público que se encargará de definir su situación legal.

Roban vehículo y los detienen

En otro hecho registrado en Gómez Palacio, Durango, agentes de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a Teresa 'N', de 21 años de edad, y Jesús 'N', de 23 años, por participar en el presunto robo de una camioneta de la marca Ford, modelo 1982. Los hechos se registraron en una plaza comercial ubicada en la colonia Hamburgo, justo fuera de una sucursal bancaria.

