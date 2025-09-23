Balean camioneta de hija de Rubén Rocha Moya en Culiacán; hieren de gravedad a escolta

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 23 de septiembre se reportó un ataque a balazos contra un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en las inmediaciones de la Feria Ganadera, al sur poniente de Culiacán. De forma preliminar se identificó al agente policíaco como José 'N', de quien se dijo es un escolta adscrito a servicios de protección de la corporación anteriormente mencionada. El hecho movilizó a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 13:50 horas de este martes, cuando el oficial se movilizaba como acompañante a bordo de una Jeep Cherokee, que presuntamente es propiedad de la hija de Rubén Rocha Moya, sobre el bulevar Jesús Kumate y Canal 7. Trascendió que el policía estatal fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra y le causaron una lesión en el rostro, situación que lo mantiene en estado grave.

Tras quedar herido, fue trasladado en el mismo vehículo que presentó impactos de bala en los cristales a un hospital donde se encuentra recibiendo atención médica", explicó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos.

#Culiacán uD83DuDE94uD83DuDEA8| Atentado a balazos en el Jesús Kumate, fue contra un escolta adscrito a la Policía Estatal uD83DuDC6EuD83CuDFFB???.



Más información uD83DuDD17uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/Ov0UzJpbek pic.twitter.com/J8dCFK0YWL — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) September 23, 2025

De acuerdo con el reporte, en los carriles de norte a sur por el bulevar Jesús Kumate se encontraron casquillos de arma larga. Efectivos de la Policía Estatal Preventiva se presentaron en el sitio para cumplir con las primeras indagatorias y en el lugar se localizó un autobús foráneo que presentó al menos dos impactos de arma de fuego en el frente. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargará de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

En tanto, el vehículo en el que viajaba el oficial quedó estacionado en el hospital y fue trasladado a la pensión de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado, en donde permanecerá bajo resguardo mientras se lleva a cabo la respectiva investigación. En medios como El Debate se indicó que José 'N' era uno de los escoltas asignados a la hija del gobernador de Sinaloa, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por ninguna autoridad.

#ÚLTIMAHORA | uD83DuDD34Trasciende ataque a balazos contra el vehículo de Eneyda Rocha, hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha en Culiacán.



Un escolta de la Policía Estatal resultó gravemente herido y aún se desconoce si familia del mandatario viajaba a bordo.



uD83DuDCF7@noroestemx pic.twitter.com/pKIwqNGLSa — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) September 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui