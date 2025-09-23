Caen en Sonora dos sujetos que propinaron golpiza a hombre hasta dejarlo inconsciente

Bacadéhuachi, Sonora.- Dos sujetos llamados Juan Antonio 'N', alias 'Juan Cuchillo', de 33 años de edad, y Jesús de la Cruz 'N', de 50 años, fueron arrestados y vinculados a proceso penal, señalados como presuntos responsables del delito de lesiones, cometido en perjuicio de Daniel Nemesio 'N'. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron el municipio de Bacadéhuachi.

Se estableció en la indagatoria que Juan Antonio 'N' inició una agresión en la plaza pública del pueblo, en la cual propinó un fuerte golpe en la cabeza a la víctima, derribándolo al suelo. Acto seguido, le asestó otro golpe con el puño cerrado en el rostro. En ese momento, Jesús de la Cruz 'N' aprovechó que la víctima se encontraba en el suelo y le propinó varias patadas en la cabeza y el rostro, hasta provocarle la pérdida del conocimiento.

Esto sucedió durante la madrugada del 14 de julio de 2024, aproximadamente a las 1:30 horas. Como resultado de la agresión, Daniel Nemesio 'N' sufrió lesiones en su integridad física que, según el dictamen médico, fueron de aquellas que no ponen en peligro su vida. Tras la denuncia correspondiente, se efectuaron los actos de investigación pertinentes y un juez emitió una orden de aprehensión contra los señalados.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dieron cumplimiento a dicha orden judicial. Durante la audiencia los señalados fueron vinculados a proceso penal y continuarán bajo prisión en lo que resta de las próximas audiencias. La Fiscalía de Sonora indicó que continuará con las diligencias necesarias para garantizar que los imputados respondan plenamente por sus actos ante la justicia.

Vinculados a proceso dos sujetos por el delito de por lesiones en Bacadéhuachi



Información completa:https://t.co/OGtfmsGwOt pic.twitter.com/TT4Bh9xP3b — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 23, 2025

De la misma manera, el Ministerio Público Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes logró la vinculación a proceso de cuatro menores masculinos de entre 14 y 16 años de edad. Estas personas fueron detenidas recientemente por los delitos de robo con violencia y lesiones en perjuicio de un adulto mayor, así como por daños a un plantel educativo, en hechos ocurridos el pasado 21 de septiembre, en Hermosillo.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora