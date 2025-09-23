Ciudad Obregón: Camión de carga sufre incendio por falla mecánica en la Internacional

Ciudad Obregón, Sonora.- Un vehículo de carga de modelo antiguo se convirtió en el centro de atención al mediodía de este martes 23 de septiembre sobre la Carretera Federal México 15, en Ciudad Obregón, tras incendiarse de manera sorpresiva debido a una aparente falla mecánica. Su conductor, actuando con rapidez, logró orillar la unidad y ponerse a salvo antes de que las llamas consumieran por completo la parte frontal del vehículo.

El percance ocurrió frente al fraccionamiento Las Misiones, cuando el camión, un Ford modelo 1978 de color rojo que transportaba una carga de pasta de soya, se desplazaba en dirección de sureste a noroeste cuando su operador, Carlos Vicente C. P., de 56 años de edad, notó que emanaba humo del compartimento del motor. De acuerdo con los informes iniciales, un cortocircuito en el sistema eléctrico fue el detonante del fuego.

Al percatarse del peligro, el conductor detuvo la marcha de inmediato, descendió de la cabina y solicitó asistencia a través de la línea de emergencias 911. La pronta respuesta de los servicios de emergencia ayudó a controlar la situación. Elementos del Departamento de Bomberos de Cajeme arribaron al lugar para sofocar el incendio, concentrando sus esfuerzos en el motor y la cabina, que eran el foco principal del fuego.

Asimismo, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) valoraron al operador del camión, confirmando que no presentaba lesiones. Agentes de la Policía Municipal también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y colaborar en la gestión del tráfico, que se vio afectado momentáneamente. A pesar de la aparatosidad del siniestro, que dejó la cabina y el motor completamente calcinados, la carga no resultó comprometida.

El momento en que el fuego pudo ser controlado

Cabe mencionar que durante las primeras horas de este mismo martes, se reportó un incendio en una vivienda que se ubica en la colonia México, al sur de Ciudad Obregón. El lamentable hecho provocó una movilización de las autoridades locales y personal de los servicios de emergencia, quienes constataron la presencia de una persona afectada al interior de la casa siniestrada, por lo cual fue trasladada a un hospital.

