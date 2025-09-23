Dan más de 43 años de cárcel a Sergio Adrián por balacera donde un hombre murió en Edomex

Ecatepec, Estado de México.- Un hombre llamado Sergio Adrián Ramírez Juárez fue sentenciado a una pena de 43 años y 9 meses de prisión, tras ser encontrado culpable del delito de homicidio calificado. La resolución fue dictada por la Autoridad Judicial del Estado de México, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara las pruebas reunidas durante la indagatoria, que demostraron su participación en los hechos.

El suceso por el cual fue condenado ocurrió el 8 de agosto de 2021 en la colonia Granjas, Valle de Guadalupe, en este municipio. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía estatal, los hechos se desarrollaron en la calle Pino Suárez, donde la víctima se encontraba junto a una familiar. En ese lugar, Ramírez Juárez inició una agresión con un arma de fuego en contra de la mujer. Al percatarse de la situación, la víctima intervino con la intención de desarmar al agresor para proteger a su familiar.

Sin embargo, en ese momento, fue sujetado por la espalda por otros dos individuos, lo que lo dejó en estado de indefensión. Esta circunstancia fue aprovechada por Sergio Adrián Ramírez Juárez para accionar su arma de fuego en contra del hombre, provocándole la muerte de manera instantánea. Tras el ataque armado, los responsables huyeron del lugar. A partir de que la FGJEM tomó conocimiento del caso, se inició una carpeta de investigación que incluyó la recopilación de testimonios y pruebas periciales.

Estas diligencias permitieron identificar a Ramírez Juárez como el autor material del homicidio, lo que llevó a su posterior detención. Una vez asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial para iniciar su proceso legal. Al concluir el juicio, y con base en los elementos aportados por el Ministerio Público, el juez determinó su culpabilidad y dictó la sentencia mencionada. Adicionalmente a la pena de prisión, se le impuso una multa de 110 mil 859 pesos y se le ordenó realizar un pago de 196,267 pesos por concepto de reparación del daño moral y material a los deudos de la víctima.

Fuente: Tribuna y FGJEM