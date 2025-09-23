Detienen a chofer de tráiler que transportaba paquetes de droga en carretera de Sonora

Huatabampo, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que un hombre identificado como José M. fue arrestado y vinculado a proceso penal, después de que fue encontrado un cargamento de droga en el vehículo que conducía. La medida judicial incluye prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de heroína.

De acuerdo con el informe, la detención fue el resultado de una orden de investigación cumplimentada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM). El operativo tuvo lugar en las inmediaciones del kilómetro 93+100 de la Carretera Federal México 15, a la altura del municipio de Huatabampo, Sonora. En dicho punto, los agentes federales detuvieron la marcha de un vehículo de carga tipo Torton que era conducido por José M.

Durante la inspección de la unidad, los elementos localizaron 11 paquetes que contenían una sustancia con las características de la heroína. Tras el pesaje ministerial, se determinó que el narcótico arrojó un peso total de 4 kilos 652 gramos 400 miligramos. La carpeta de investigación señala que el vehículo de carga había partido de Tepic, Nayarit, y su destino final era la ciudad de Tijuana, Baja California.

A raíz de estos hechos, tanto el detenido como la sustancia y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF). El fiscal, adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación, integró la carpeta de investigación correspondiente con los elementos de prueba recabados. Posteriormente, el caso fue turnado a la autoridad judicial competente, quien analizó los datos aportados por la FGR.

Dicha autoridad determinó que existían los elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso y establecer la prisión preventiva oficiosa, lo que significa que el imputado enfrentará su proceso penal en reclusión. La FGR señaló que con estas acciones "reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos de competencia federal".

Fuente: Tribuna y FGR