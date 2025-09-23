En compartimento oculto de autobús de pasajeros hallan 50 kilos de heroína y fentanilo en Sonora

Santa Ana, Sonora.- Mediante su cuenta de X, ante Twitter, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó de la detención de dos sujetos por transportar 50 kilos de heroína y fentanilo en un autobús de pasajeros; los hechos sucedieron en el kilómetro 32 de la Carretera Federal 2, en el tramo Santa Ana-Altar.

Según se informó, al momento de la revisión del autobús, el personal encargado se dio cuenta de una estructura que resaltaba, por lo que se procedió a revisarlo y se dieron cuenta de que era un compartimiento oculto en el que había 17 paquetes envueltos en cinta canela. Al revisarlos minuciosamente, se dieron cuenta de que era una sustancia con características de la heroína; los paquetes tenían un peso aproximado de 16 kilos. Además, se encontraron 33 paquetes adicionales con una mezcla de heroína y fentanilo con un peso cercano a los 32 kilos.

Como parte de las acciones de vigilancia en carreteras del país, en Sonora, elementos de @FGRMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico detuvieron a dos personas que transportaban 50 paquetes con aproximadamente 48 kilos de heroína y fentanilo, los cuales se… pic.twitter.com/chuYoe4TKe — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2025

La acción fue encabezada por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Al encontrar la droga, los conductores fueron puestos a disposición de las autoridades y se les informaron sus derechos; ambos continuarán con su proceso conforme a ley.

FGR obtiene vinculación a proceso contra una persona por transporte de heroína

En otros hechos, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Sonora informó que obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra una persona, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito contra la salud en la modalidad de transporte de heroína.

Los hechos tuvieron lugar en inmediaciones del kilómetro 93+100 de la Carretera Internacional México 15, en el municipio de Huatabampo donde elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a José 'M' y le aseguraron 11 paquetes, que en conjunto contenían cuatro kilos 652 gramos 400 miligramos de heroína y un vehículo tipo Torton, en el que se trasladaba procedente de Tepic, Nayarit, con destino a Tijuana, Baja California.

José 'M' quedó vinculado a proceso

Fuente: Tribuna del Yaqui