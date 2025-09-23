En pleno puente peatonal de Monterrey, sicarios ultiman a balazos a una pareja

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este lunes 22 de septiembre, autoridades de distintos órdenes de Gobierno de Nuevo León y del Gobierno Federal desplegaron un impresionante operativo de seguridad en el norte de la ciudad de Monterrey, luego de que se reportara un ataque armado en un puente peatonal de la colonia Fomerrey 110. En este lugar una pareja fue asesinada a balazos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del lunes 22 de septiembre, en el cruce de las calles Pirámide y Trapezoide. En ese lugar, un hombre y una mujer fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras se encontraban sobre la estructura peatonal. Testigos que escucharon las detonaciones de arma de fuego dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este martes en Monterrey. Foto: Facebook

A la brevedad se activo el Código Rojo, a lo que se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Monterrey, de la Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a las víctimas. Si bien los socorristas brindaron atención prehospitalaria a ambas víctimas, momentos después confirmaron que estas, ya no presentaban signos vitales. Sus identidades, a la fecha de publicación de esta nota, se desconocen.

Información extraoficial señaló que la mujer, de aproximadamente 35 años, era de complexión robusta y tez moreno claro, y presentaba heridas por proyectil de arma de fuego en la región frontal y en el tórax. Mientras que el hombre, de unos 40 años, de complexión delgada y tez moreno claro, presentaba un impacto de bala en la zona occipital. Tras confirmarse el deceso, elementos de Fuerza Civil acordonaron la zona para preservar los indicios y facilitar el trabajo de los peritos.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones realizó las diligencias correspondientes en la escena del crimen. Posteriormente, especialistas del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al anfiteatro del Hospital Universitario para la práctica de la autopsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han emitido reportes sobre personas detenidas en relación con la agresión.

Fuente: Tribuna del Yaqui