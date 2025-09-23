Encuentran muerto a síndico y a su esposa en Oaxaca; estaban dentro de su domicilio

San Pedro el Alto, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte del síndico municipal de San Pedro el Alto, Vicente Santos, y su esposa. Ambos fueron localizados sin vida al interior de su domicilio particular, ubicado en la localidad de Tierra Blanca, perteneciente a dicho municipio de la sierra sur de Oaxaca.

Según los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por un familiar que acudió a la vivienda y encontró los cuerpos. Aunque la información es de extraoficial, las primeras estimaciones sugieren que el deceso pudo haber ocurrido entre la noche de ayer lunes y la mañana de hoy martes. En respuesta al suceso, la FGEO informó mediante un comunicado que se desplegó un equipo multidisciplinario en la zona.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos especializados se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias ministeriales correspondientes. El objetivo principal de estas acciones es "asegurar indicios clave relacionados con el hecho, indispensables para el esclarecimiento y la identificación de posibles responsables", según informó la Fiscalía oaxaqueña.

La institución ha sido cautelosa en su comunicación, señalando que trabaja para "establecer una teoría del caso que dé solidez a las líneas de investigación". Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que se trate de un homicidio, y se encuentra investigando las causas exactas que provocaron los fallecimientos. Este lamentable evento ocurre en un momento de relevancia política para la comunidad de San Pedro el Alto, en el distrito de Pochutla.

El municipio, que se rige bajo sistemas normativos indígenas o usos y costumbres tradicionales, se encuentra en proceso de renovar a sus autoridades. De hecho, la convocatoria para el registro de aspirantes a los cargos municipales fue emitida apenas un día antes de que se diera a conocer la noticia del deceso del funcionario. Las autoridades señalaron que siguen con las indagatorias para esclarecer lo sucedido.

Fuente: Tribuna