Era buscado por el FBI: Capturan en Colima a estadounidense prófugo por delitos graves

Colima, Colima.- En una muestra de cooperación judicial internacional, la Fiscalía General del Estado de Colima informó sobre la detención de Gary Michael 'N', un ciudadano de nacionalidad estadounidense que era requerido por la justicia de su país. El individuo enfrentaba una orden de aprehensión emitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por cargos graves, como posesión de drogas y material audiovisual de menores.

La detención tuvo lugar justo después de que el sujeto obtuviera un beneficio de liberación del Centro de Reinserción Social (Cereso) del Estado, donde se encontraba por asuntos no relacionados con la orden de captura Estados Unidos. De manera inmediata, agentes ministeriales de Colima, actuando en coordinación con el FBI, ejecutaron la orden de arresto pendiente para iniciar con los trámites de deportación.

Según el comunicado oficial, Gary Michael 'N' era buscado por las autoridades del Estado de California por su presunta implicación en tres delitos: pornografía infantil, posesión de metanfetamina y posesión de parafernalia para el consumo de drogas. La confirmación de su identidad y de los cargos en su contra fue el resultado de un meticuloso trabajo de investigación e inteligencia entre ambas agencias de seguridad.

Una vez formalizada la aprehensión, el hombre de la tercera edad fue entregado a las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes. Se espera que este proceso culmine con su entrega a las autoridades estadounidenses para que enfrente el proceso judicial en la jurisdicción que lo requiere.

Esto sucede después de que a finales de enero de este año fue detenido otro sujeto de nombre Samuel 'N', de origen estadounidense, que era buscado por el FBI por los delitos de abuso sexual y pornografía infantil. El hombre, que era prófugo, fue localizado y arrestado por elementos de la Fiscalía General del Estado tras una investigación que permitió identificar su zona de movilidad dentro del territorio mexicano.

