(FOTOS) Evitan tragedia en Cajeme al rescatar a un perrito y a su dueño de incendio

Cajeme, Sonora.- Durante la madrugada de este martes 23 de septiembre de 2025 se registró un fuerte incendio en las calles Puerto de Yávaros y Puerto de Chetumal, en la colonia México de Cajeme. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas y, una vez recibido el reporte, se movilizaron rápidamente elementos de Bomberos y personal de Cruz Roja para sofocar las llamas.

En la labor también participaron paramédicos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) del Gobierno de Sonora, quienes se encargaron de evacuar a los vecinos de la zona para prevenir cualquier otra situación de emergencia. En lo que respecta a los domicilios contiguos, no se reportaron daños; sin embargo, en TRIBUNA estaremos al tanto de cualquier información que surja más adelante.

Salvaron al dueño y a su mascota

Aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce la identidad de la víctima, se confirmó que logró ser rescatado a tiempo. No obstante, presentó complicaciones por la inhalación de humo, razón por la cual fue trasladado al hospital más cercano. Además, los rescatistas también salvaron la vida del perrito del afectado, evitando que muriera durante el siniestro.

El perrito se encuentra a salvo

En cuanto a las pérdidas materiales, sí se registraron daños, aunque todavía no se han dado a conocer mayores detalles. El origen del incendio sigue siendo un misterio, por lo que se espera que las autoridades locales continúen con las averiguaciones y en las próximas horas se den a conocer los resultados. Finalmente, se aprovecha la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía a no dejar encendidos aparatos electrónicos al salir de casa o incluso al momento de retirarse a dormir.

Ambos fueron atendidos

