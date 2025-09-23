Golpe al crimen en Sonora: Caen dos generadores de violencia con armas y drogas

Caborca, Sonora.- Las autoridades dieron un nuevo golpe al crimen organizado en la frontera con Estados Unidos (EU). La tarde de este lunes 22 de septiembre de 2025, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano realizaron un operativo en el municipio de Caborca, al norte del estado de Sonora, que derivó en la detención de dos presuntos generadores de violencia y el aseguramiento de armas, drogas, cartuchos y ponchallantas.

De acuerdo con información oficial de la corporación federal, los hechos se registraron ayer, lunes 22 de septiembre, durante patrullajes de seguridad en la zona, cuando los agentes observaron un vehículo estacionado de forma irregular. Tras una revisión preventiva al interior de la unidad, fueron localizadas diversas armas y sustancias ilícitas, además de aditamentos metálicos comúnmente utilizados para detener vehículos en la vía pública.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Detienen a dos sujetos en Caborca con narcóticos, armas y cartuchos. Foto: Facebook

En el automotor viajaban dos personas, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades luego de que se confirmara el hallazgo de un arsenal y distintos objetos prohibidos, lo que los convertía en supuestos generadores de violencia. Según el reporte, el aseguramiento incluyó un arma larga, un arma corta, 234 cartuchos de diferentes calibres y nueve cargadores. Asimismo, fueron decomisados 80 envoltorios con presunta droga y 82 artefactos metálicos conocidos como 'ponchallantas'.

Las instituciones de seguridad detallaron que, al momento de la detención, se procedió conforme a los protocolos establecidos. Los elementos de la Guardia Nacional informaron que se dio lectura a la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, además de que se realizó la inscripción de los individuos en el Registro Nacional de Detenciones.

El caso será turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los detenidos. La Guardia Nacional subrayó que estas acciones forman parte de los operativos de prevención y vigilancia desplegados en Sonora, particularmente en municipios donde hay mayor presencia del crimen organizado.

Fuente: Tribuna del Yaqui