Hermosillo: Hallan cadáver con dos disparos en la cabeza en vertedero de La Metalera

Hermosillo, Sonora.- Este martes 24 de septiembre de 2025, alrededor de las 08:30 horas, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre en un predio ubicado a un costado de la presa Abelardo L. Rodríguez, en la colonia La Metalera, Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, sus restos yacían en un área que funciona como vertedero de escombro, sobre la calle Pintor.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, en el lugar de los hechos se encuentran presentes elementos de la Policía Municipal, de Defensa y de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Aunque se dispone de pocos datos sobre este posible asesinato, se cree que existe un vínculo estrecho entre este hallazgo y la balacera que se registró ayer por la noche en la misma zona.

De hecho, algunos medios de comunicación locales aseguran que un sujeto de identidad desconocida resultó lesionado y fue trasladado al hospital más cercano para recibir atención médica. Mientras tanto, la víctima fatal no corrió con la misma suerte y su cuerpo fue encontrado esta mañana. Nuestro medio, como siempre, estará al tanto de cualquier avance o actualización sobre el caso.

El cuerpo presentaba dos balazos en la cabeza

Es importante mencionar que el occiso de la colonia La Metalera presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego en la cabeza. En cuanto a su vestimenta, portaba un pantalón de mezclilla azul y una camiseta blanca. Para continuar con las investigaciones, el cuerpo fue trasladado al área de Medicina Legal de la Fiscalía estatal, donde posteriormente se realizará la identificación y se determinará el móvil del crimen.

En otro hecho, como te informamos en TRIBUNA, el pasado lunes se registró un operativo conjunto de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Sonora y del Gobierno Federal en la colonia Los Ángeles, sobre la calle La Mirada, entre las vialidades San Quintín y Pomuna. Aparentemente, un comando armado irrumpió en una vivienda y, tras una breve confrontación, dispararon contra una persona antes de huir con rumbo desconocido.

Fuente: Tribuna del Yaqui