Hija de Rubén Rocha Moya da MENSAJE tras intento de despojo de camioneta; su hija viajaba en ella

Culiacán, Sinaloa.- La hija del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio un mensaje tras el intento de despojo de la camioneta en la que viajaba la nieta del mandatario. Eneyda Rocha dijo que la menor resultó ilesa. Este martes 23 de septiembre en la tarde se reportó un ataque a balazos derivado del intento de despojo de una camioneta Jeep Cherokee; resultado de esto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) habrían resultado heridos.

"Respecto al intento de despojo de la camioneta en el que viajaba mi hija y resultó ilesa, agradezco de corazón la labor de los elementos de la SSP Sinaloa que intervinieron y hoy reciben atención médica. A ellos y sus familias, todo mi reconocimiento y solidaridad. Gracias", compartió Eneyda Rocha mediante su cuenta de X, antes Twitter.

De acuerdo con la información compartida, los agentes de la SSP Sinaloa circulaban por el bulevar Jesús Kumate cuando fueron atacados por sujetos armados que les salieron al paso. Además, por el mismo ataque, un autobús de pasajeros que circulaba por dicha rúa se vio afectado por las balas. Ante los hechos, el gobernador de Sinaloa se pronunció:

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía", compartió vía X.

De acuerdo con información de Milenio, el ataque dejó como saldo a un agente estatal herido de gravedad, identificado como el conductor de la camioneta de presunto nombre José, quien se encontraba comisionado como escolta de la presidenta del DIF Sinaloa, es decir, Eneyda Rocha. El elemento habría sido llevado a un hospital privado de la región. Además, también quedó otro elemento lesionado, aunque en menor medida.

Los hechos muestran que la violencia en Sinaloa se sigue manteniendo pese a las estrategias de seguridad que se han implementado desde el Gobierno Federal; la ciudadanía mostró su indignación en redes sociales y le recordaron al mandatario que lo que todos los días se vive en el estado.

