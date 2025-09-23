Hospital General de Mexicali, escenario de pánico tras aparición de narcomanta

Mexicali, Baja California.- Este pasado lunes 22 de septiembre de 2025, alrededor de las 17:22 horas, se reportó el hallazgo de una narcomanta en las inmediaciones del Hospital General de Mexicali, específicamente en la intersección de Calzada Independencia y Del Hospital, en la colonia Barrio Álamo. Las autoridades locales se percataron del hecho gracias a una denuncia realizada a la línea de emergencias 9-1-1.

De acuerdo con información extraoficial, al lugar arribaron rápidamente elementos de la Policía Municipal. Debido al riesgo que representaba la situación, también acudieron diversas corporaciones, como agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cuyo principal objetivo fue atender la emergencia y asegurar la evidencia.

En un inicio no se reveló el contenido de la manta; sin embargo, después de un par de horas trascendió que se trataba de una solicitud dirigida a un líder de un grupo delictivo para que apoyara con insumos y medicamentos al nosocomio. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce completamente su procedencia, aunque las investigaciones apenas comienzan y se espera un informe más detallado en las próximas horas.

Las autoridades están investigando

Por otro lado, llamó la atención que el 21 de septiembre se localizó otra manta en un puente peatonal de Mexicali, ubicado sobre la Calzada Independencia, cerca del Río Nuevo. En ese caso, el mensaje estaba dirigido a La Chapiza, una de las facciones correspondientes al Cártel de Sinaloa. Actualmente, las investigaciones se concentran en determinar si ambos hechos están relacionados.

En la manta anterior, la amenaza estaba dirigida a un funcionario de la Fiscalía, adscrito a la Unidad de Investigación de Homicidios, y especificaba que, de realizar "trabajos" a favor de su competencia, podrían tomarse represalias. Es importante mencionar que en ese lugar también estuvieron presentes elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

