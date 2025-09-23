Incendio consume una casa en su totalidad al sur de Ciudad Obregón; reportan una víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de este martes 23 de septiembre de 2025 se reportó un incendio en una vivienda que se ubica en la colonia México, al sur de Ciudad Obregón, Sonora. El lamentable hecho provocó una movilización por parte de las autoridades locales y personal de los servicios de emergencia, quienes constataron la presencia de una persona afectada al interior de la residencia siniestrada.

De acuerdo con los reportes preliminares, el percance se registró aproximadamente a las 02:00 horas de este martes en un domicilio que se localiza sobre las calles Puerto de Yávaros y Puerto de Chetumal, en el mencionado sector. Trascendió que las llamas consumieron en su totalidad la estructura de la casa, por lo que personal de Bomberos de Cajeme se presentó en el sitio para sofocar las llamas y salvaguardar la integridad de los inquilinos y vecinos de la zona.

El área quedó resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, mientras los socorristas combatían el fuego. Derivado de estos hechos, un hombre, cuya identidad por el momento se desconoce, presentó complicaciones por la inhalación de humo. La víctima fue trasladada a un hospital de la localidad, en donde se reportó que se mantiene estable y fuera de peligro.

Bomberos de Cajeme acudieron al llamado.

Incendio en Empalme deja dos lesionados

En otro caso similar registrado la semana pasada en el municipio de Empalme, una casa se prendió en llamas en la colonia Infonavit Guadalupe, lo que dejó como saldo a dos personas lesionadas. Los primeros reportes indicaron que el incidente ocurrió durante la madrugada del miércoles 17 de septiembre, por lo que se requirió la intervención de la División Bomberos de la CNE, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja.

Según datos recabados por medios locales, las víctimas fueron identificadas como Silvano 'N', de 65 años de edad, e Iván Alejando 'N', de 24 años, quienes presentaron quemaduras y heridas lacerantes. Como parte de las labores en el lugar, los servicios médicos estabilizaron y brindaron los primeros auxilios a los heridos para posteriormente trasladarlos hacia un centro médico para recibir la atención médica correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui