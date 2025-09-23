'La Barredora': Hernán Bermúdez Requena es vinculado a proceso por asociación delictuosa, secuestro y extorsión

Ciudad de México.- El presunto líder de 'La Barredora', Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a proceso por los crímenes de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión. Además, se le fue ratificada la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, la Fiscalía General de Justicia del estado aportó las pruebas suficientes para que el juez procesara a Bermúdez Requena.

Fue el juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, Ramón Adolfo Brown Ruiz, el que vinculó a proceso al también conocido como 'El Comandante H' o 'El Abuelo'. Se dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria de los hechos. Cabe señalar que hace días el fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, señaló que de ser hallado culpable por las imputaciones de extorsión, secuestro exprés y asociación delictuosa, Hernán Bermúdez Requena podría tener una pena de 158 años de prisión.

De acuerdo con los medios, la audiencia duró más de 7 horas, en la cual el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en el periodo de Adán Augusto López Hernández estuvo de manera virtual, ya que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, conocido comúnmente como el Altiplano.

Hay que recordar que Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay el pasado 17 de septiembre y llegó al país en un avión de la Fiscalía General de la República (FGR) y fue llevado a la prisión federal. La fiscalía también mantiene abiertas otras investigaciones que podrían derivar en nuevas órdenes de aprehensión por delincuencia organizada. Según las investigaciones, las actividades ilícitas las habría desarrollado cuando fue servidor público, es decir, durante el mandato de Adán Augusto López.

Hernán Bermúdez Requena no ha sido expulsado de Morena

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó que el exsecretario de Seguridad de Tabasco ya fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión; todavía no ha sido expulsado del partido; "una vez que haya una sentencia, se hace definitiva esa suspensión de derechos".

Fuente: Tribuna del Yaqui