La hallaron en carretera: Aparece con vida Edna Dalila, menor que desaparecida en Pótam

Guaymas, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este martes 23 de septiembre la localización de Edna Dalila González Jaimes, adolescente de 16 años de edad por quien se había emitido una Alerta Amber en el municipio de Guaymas. Según el comunicado oficial, la joven fue encontrada en buen estado de salud, concluyendo así el operativo de búsqueda que movilizó a autoridades y ciudadanos.

La dependencia informó que Edna Dalila fue hallada mientras caminaba en dirección oriente sobre la Carretera Federal México 15. Aunque no se aclaró el motivo de su ausencia, la Fiscalía señaló que la menor "no fue víctima de algún delito", lo que aclara que no víctima de ningún acto criminal. Tras verificar su integridad física, se procedió a la desactivación de la Alerta Amber que había sido emitida para solicitar el apoyo de la población.

La búsqueda de la joven comenzó después de que fuera vista por última vez el sábado 13 de septiembre de 2025 en la comunidad yaqui de Pótam, perteneciente al municipio de Guaymas. La alerta incluía una descripción detallada para facilitar su identificación: complexión delgada, tez morena, cabello lacio y una seña particular consistente en una quemadura en la rodilla izquierda. Además, se especificó la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Asimismo, su hermana realizó una publicación de redes sociales en la que dijo que el día de los hechos Edna Dalila salió de su casa como era costumbre, sin embargo, en dicha ocasión ya no regresó. También compartió un mensaje de auxilio: "Buenas tardes estoy buscando a mi hermana, ella salió de la casa y no ha llegado... por favor si la ven pueden comunicarse conmigo... Compartir por favor".

La Fiscalía de Sonora expresó su agradecimiento a la sociedad y a los medios de comunicación por su colaboración. "Agradecemos a todos su valiosa colaboración por difundir y contribuir en la localización de la adolescente", se lee en el comunicado, destacando el papel crucial que juega la participación ciudadana en estos casos. Con la localización de Edna Dalila, el protocolo de búsqueda ha finalizado satisfactoriamente.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora