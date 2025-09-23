Localizan helicóptero de CFE que se desplomó en la serranía de Jalisco; hay dos muertos

San Sebastián del Oeste, Jalisco.- Después de varias horas de búsqueda, autoridades jaliscienses confirmaron el hallazgo del helicóptero subcontratado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el cual se reportó como desaparecido en el Cerro del Jabalí, ubicado en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. De acuerdo con datos recabados por El Universal, la aeronave se habría desplomado mientras sobrevolaba a baja altura una región de difícil acceso con el objetivo de revisar líneas eléctricas.

La búsqueda inició pasadas las 17:00 horas (tiempo del centro de México) del lunes 22 de septiembre de 2025 y participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Además del Servicio de Atención Médica de Urgencias, así como corporaciones de seguridad de los municipios de San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Mascota y Puerto Vallarta.

Según el último reporte oficial, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco encontraron el helicóptero en la comunidad de La Virgencita, cerca del Cerro del Jabalí, en donde todo parece indicar que se estrelló. También se confirmó que los dos pasajeros perdieron la vida en el accidente aéreo; sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y las causas que derivaron en el trágico percance, por lo que se espera un informe actualizado en las próximas horas.

Primeras imágenes del helicóptero de la CFE accidentado en San Sebastián del Oeste, Jalisco.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del accidente ni la identidad de las víctimas, solo se sabe que se trata del capitán y un mecánico que viajaban desde Tepic hacia el municipio de Talpa de Allende", explicó Milenio con respecto a los tripulantes que viajaban en la aeronave.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lamentó el accidente y externó sus respectivas condolencias para las familias de las víctimas. Asimismo, la institución recalcó que el helicóptero siniestrado no era de su propiedad, sino de la empresa ASESA, la cual presta servicios a través de un contrato de arrendamiento. Finalmente se aclaró que los tripulantes no formaban parte de su nómina humana.

