Mujer es hospitalizada tras brutal agresión para despojarla de su automóvil en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades de Hermosillo iniciaron una investigación para esclarecer los hechos ocurridos la tarde de este martes 23 de septiembre, en los que una mujer fue víctima de una agresión física grave y el despojo con violencia de su automóvil. El incidente concluyó con el abandono de la afectada en la colonia Balderrama, donde fue auxiliada por residentes de la zona. El suceso fue reportado alrededor de las 18:19 horas.

Personas que se encontraban en la avenida Alberto Gutiérrez y la calle Francisco Monteverde solicitaron apoyo a la línea de emergencias 911 para una mujer, identificada como Brenda Lorena, quien presentaba lesiones visibles y se encontraba en estado de desorientación. De inmediato, se movilizaron al lugar unidades de la Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja para aplicar los protocolos correspondientes.

Según el testimonio que la víctima proporcionó a las autoridades, el origen del ataque se remonta a una reunión que sostuvo con dos conocidas, una mujer de nombre María Luisa y la hija de esta. El propósito del encuentro era trasladarse a la colonia Sahuaro para comprar mercancía. Sin embargo, una vez en dicho lugar, las dos acompañantes comenzaron a agredirla físicamente, causándole múltiples contusiones, principalmente en el rostro y la cabeza.

La narrativa de la afectada indica que, tras la agresión inicial, fue forzada a permanecer en su propio vehículo mientras sus agresoras conducían por distintas calles de la ciudad, continuando con los ataques físicos. La víctima también manifestó que presume haber sido drogada con alguna sustancia para mermar su capacidad de defensa, aunque no pudo especificar de cuál se trataba. Finalmente, fue abandonada en la mencionada colonia Balderrama.

Tras recibir los primeros auxilios por parte de los paramédicos, Brenda Lorena fue trasladada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada y una valoración completa de sus lesiones. Asimismo, las corporaciones de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda del vehículo robado, el cual, según reportes, fue avistado circulando a alta velocidad por las calles Granados y Arizona, en dirección al sur de la ciudad.

La afectada fue subida a una ambulancia y llevada al IMSS

Las autoridades ya cuentan con la identidad de las presuntas responsables, quienes tendrían su domicilio en la colonia Los Mayos, y continúan con las diligencias para su localización y la recuperación de la unidad. Hasta el cierre de esta edición, no se ha confirmado si se han realizado detenciones relacionadas con el caso.

Fuente: Tribuna