Nieta de Rocha Moya iba en la camioneta al momento del ataque; acusan intento de robo

Culiacán, Sinaloa.- Derivado del ataque armado registrado este martes 23 de septiembre de 2025 sobre el bulevar Jesús Kumate de Culiacán, en el que un agente del área de Ayudantía de la Policía Estatal Preventiva resultó gravemente herido, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y el mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se pronunciaron al respecto. El mandatario estatal confirmó que su nieta viajaba a bordo de la camioneta al momento del atentado.

De acuerdo con un breve comunicado difundido en redes sociales, la SSPE explicó que se trató de un intento de robo de vehículo, mismo en el que viajaban dos escoltas presuntamente asignados a Eneyda Rocha Ruiz y también iba a bordo la nieta del gobernador morenista. Por su parte, Rocha Moya verificó el atentado contra la integrante de su familia, aunque aclaró que la pequeña resultó ilesa.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía", escribió el político en la red social X.

En tanto, el elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quien resultó lesionado de gravedad, fue identificado extraoficialmente como José 'N'. De forma preliminar se indicó que la agresión se suscitó aproximadamente a las 15:30 horas sobre el bulevar Jesús Kumate y Canal 7, cuando un comando armado interceptó y abrió fuego con la camioneta Jeep Cherokee, misma en la que se movilizaban los agentes y la nieta del gobernador.

En el lugar, un autobús foráneo resultó con al menos dos impactos de arma de fuego en el frente. La Jeep Cherokee quedó estacionada en el hospital, en el que internaron a los escoltados heridos, y posteriormente fue trasladada a la pensión de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Previo al ataque, Rocha Moya y titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunieron con empresarios y directores de medios de comunicación en la Base Aérea Militar 10.

