"No está en malos pasos": Familia busca a Rafael, estudiante desaparecido en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Familiares de Rafael Ángel Amarillas Baldenegro, de 24 años de edad, solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero. El joven fue visto por última vez el pasado 17 de septiembre en Hermosillo, y desde entonces se desconoce su ubicación. Francisco Amarillas, hermano de Rafael, informó que el último contacto que tuvo con él fue a través de un mensaje de texto.

En dicha comunicación, Rafael le consultó si podía quedarse en su departamento, situado en la colonia Centro, lugar que se presume fue su última ubicación conocida. Rafael Ángel es un joven con una destacada trayectoria académica y profesional. Reside en Hermosillo desde hace más de 5 años y actualmente es estudiante de la carrera de Ingeniería en Datos e Inteligencia Artificial en el Tecnológico de Monterrey, campus Sonora Norte.

Cursaba dicha carrera gracias a que ganó una beca por su excelente desempeño. De forma paralela a sus estudios, trabaja en el departamento de Sistemas Computacionales de una conocida tienda departamental, específicamente en su Centro de Distribución (Cedis), localizado en la salida sur de la capital sonorense. Uno de los datos relevantes en la búsqueda es que el teléfono celular de Rafael parece seguir activo.

Su hermano Francisco ha notado que los mensajes que le envía son marcados como entregados, aunque no han sido leídos. La familia tiene la hipótesis de que pudo haber abandonado el departamento por su propia voluntad, aunque desconocen las razones y el destino que pudo haber tomado. Fueron sus compañeros de trabajo quienes dieron la primera alerta, al notar su ausencia injustificada durante 3 días consecutivos.

Según sus colegas, este comportamiento era inusual en Rafael, a quien describen como una persona sumamente responsable en sus obligaciones laborales. Para formalizar la búsqueda, la familia emprendió un recorrido para interponer la denuncia correspondiente. José Francisco Amarillas detalló que, tras no poder realizar el trámite en los municipios de Huatabampo, Navojoa y Etchojoa, se trasladó a Hermosillo.

Finalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) recibió el reporte a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Durante su declaración, enfatizó que su hermano no tiene antecedentes legales ni hábitos que pudieran ponerlo en una situación de riesgo. Por todo lo anterior, la familia hace un llamado a la empatía y al apoyo de la comunidad.

Somos personas normales que luchamos a diario. Rafael no estaba en malos pasos y esto le puede pasar a cualquiera", expresó su hermano.

Se solicita a cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de Rafael Ángel Amarillas Baldenegro que se comunique de manera confidencial al teléfono 662 341 5616, línea directa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, o que contacte a la línea de emergencias 911.

Fuente: Tribuna