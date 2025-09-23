Oaxaca: Detienen a 'Koki', mano derecha de célula ligada al Cártel de Sinaloa

Salina Cruz, Oaxaca.- Esta mañana, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de J.H.M.C., alias Koki, en el municipio de Salina Cruz. La captura se llevó a cabo durante un operativo coordinado en el que participaron de manera conjunta la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

El detenido fue identificado como segundo en la línea de mando de la célula delictiva del Comandante Cromo, responsables principales de la elevada violencia que afecta a la región del Istmo de Tehuantepec. Además, se cree que pertenece al Cártel de Sinaloa. Durante el operativo, se le aseguraron un arma de fuego, diversas cantidades de marihuana y cierta cantidad de cristal.

Actualmente, se encuentra a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a las acusaciones. Entre los delitos registrados de la organización criminal destacan los relacionados con la salud, extorsión, privación ilegal de la libertad, portación de armas de fuego y amenazas. Asimismo, a través del comunicado, la FGEO reiteró su compromiso de seguir trabajando por la seguridad de los ciudadanos.

Comunicado

Es importante recordar que, en mayo de 2025, fue capturado P.A.T.V., alias El Tonche, también integrante de la célula del Comandante Cromo. Hasta el momento, las investigaciones para desmantelar estas organizaciones delictivas no han arrojado nuevos avances, pero nuestro medio estará pendiente de cualquier información que surja en relación con los delitos de alto impacto en la entidad.

Capturan a J.H.M.C., alias “Koki”, segundo al mando de la célula delictiva del “Comandante Cromo”, en el Istmo: Fiscalía de Oaxaca



* Con operación Sable, se avanza en la desarticulación de esta célula delictiva dedicada al narcomenudeo, extorsión, secuestro, entre otros_



Oaxaca… pic.twitter.com/5myQA4Uwg8 — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 23, 2025

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

Fuente: Tribuna